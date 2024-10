Sul posto la polizia

AGRIGENTO – Tentato omicidio ad Agrigento. Un pensionato settantenne ha colpito la figlia di trentaquattro anni con almeno sei coltellate. Il fatto è avvenuto in un appartamento in via Portofino, nel quartiere di Villaggio Peruzzo, a pochi passi dalla sede dell’emittente televisiva TVA.

L’aggressione, poi il ricovero in ospedale

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i poliziotti delle volanti e i sanitari del 118. La donna ha riportato importanti ferite da taglio ma fortunatamente non letali. Adesso si trova ricoverata all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento e non è in pericolo di vita. La posizione del padre è invece al vaglio degli inquirenti. Dinamica e motivi sono ancora da ricostruire.

SEGUI TUTTE LE NOTIZIE DI AGRIGENTO E PROVINCIA