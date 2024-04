Agrigento, con un pugno manda in frantumi una porta dell’ospedale: denunciato

Gli agenti hanno bloccato ed identificato il giovane

AGRIGENTO – L’ipotesi di reato contestata nei confronti di un giovane licatese è quella di danneggiamento. Nei giorni scorsi il giovane, che si trovava all’ospedale San Giacomo d’Altopasso, ha sferrato un pugno contro una vetrata mandandola in frantumi.

Gli agenti di polizia, accorsi sul posto, hanno bloccato il giovane, che è stato identificato. Subito dopo aver ricostruito l’accaduto, il licatese è stato denunciato, in stato di libertà, per danneggiamento.

Il ragazzo era in ospedale perché non si sentiva bene ed era fortemente esagitato a causa dell’assunzione di sostanze stupefacenti. All’improvviso, il giovane avrebbe sferrato un pugno alla vetrata del pronto soccorso che è andata in frantumi.