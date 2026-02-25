Agrigento, Controcorrente candida a sindaco l’ex deputato M5s Sodano

La Vardera: il nostro movimento non dice no al campo largo, ma parla di alleati

AGRIGENTO – Michele Sodano, 36 anni, già deputato nazionale del Movimento Cinque Stelle dal 23 marzo 2018 al 12 ottobre del 2022, è il candidato sindaco di Agrigento per Controcorrente, il movimento creato dal deputato regionale Ismaele La Vardera.

Il movimento di La Vardera non dice “no” al Campo Largo. Agrigento potrebbe essere una sorta di “laboratorio sperimentale” in cui partiti e movimenti si ricompattano. E sarebbe questo il significato del passo in avanti, facendo il nome del candidato sindaco Michele Sodano, mosso dal deputato La Vardera.

“Ho messo a disposizione degli alleati la candidatura di Michele Sodano a sindaco di Agrigento – dice La Vardera -. Nonostante siamo usciti dal tavolo regionale, e nonostante i ripetuti attacchi da pezzi del campo Progressista, oggi ancora una volta facciamo il tentativo di parlare di alleati. Lo facciamo ad Agrigento, città simbolo dei disastri perpetrati dagli alleati di Schifani. Compagni di merende che hanno lanciato la candidatura di un altrettanto dinosauro. Bene, davanti a Sodano senior (Calogero detto “Lillo”), noi lanciamo Sodano junior. Due visioni diametralmente diverse di città, di futuro e di speranza”.