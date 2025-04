Agrigento, madri minacciate dai figli: estorsioni, violenze e maltrattamenti

I carabinieri hanno eseguito tre ordinanze

AGRIGENTO – Donne vittime di soprusi e minacce da parte dei figli, in un caso, è stato indagato anche un minorenne. I carabinieri hanno eseguito tre ordinanze del Gip agrigentino. I particolari

Raffadali, arrestato 35enne

Nel primo episodio, a Raffadali, un 35enne è stato arrestato. L’uomo, secondo quanto emerso dalle indagini, avrebbe ripetutamente aggredito e minacciato la madre, “arrivando a colpirla con schiaffi e a danneggiare gli arredi domestici – scrivono i militari dell’Arma – nel tentativo di ottenere denaro per l’acquisto di stupefacenti”.

Camastra, 66enne accusato di estorsione alla madre

Nel secondo caso, a Camastra, i carabinieri hanno arrestato un 66enne, “gravemente indiziato di maltrattamenti e di estorsione aggravata nei confronti della madre ultraottantenne convivente”. Le indagini, avviate dopo una segnalazione, “hanno fatto emergere un quadro di vessazioni e violenze in atto dal 2022, aggravate dall’uso di sostanze stupefacenti”.

Agrigento, lite familiare

Il terzo episodio si è verificato ad Agrigento, dove i carabinieri sono intervenuti per una lite familiare, rilevando “una grave situazione di maltrattamenti e condotte estorsive da parte di un 17enne ai danni della madre e del fratello minore”.

Le successive indagini, coordinate dalla Procura per i Minorenni di Palermo, hanno consentito di raccogliere gravi elementi indiziari.

Il Gip del tribunale per i minorenni ha disposto il collocamento del ragazzo in una comunità per minori, al fine di tutelare i familiari e favorire un percorso rieducativo.