Agrigento, mafia: ‘Il legale merita la stangata’, 20 richieste di pena

La requisitoria della Direzione distrettuale antimafia di Palermo TUTTI I NOMI

PALERMO – Diciotto anni di carcere. I pubblici ministeri della Direzione distrettuale antimafia di Palermo chiedono una condanna pesantissima per l’avvocato agrigentino Angela Porcello.

Aveva detto di volersi pentire, aveva scritto una lunga lettera ai giudici per ribadire la ferma volontà di collaborare con l’autorità giudiziaria e dissociarsi “da qualunque associazione di stampo mafioso o criminale e da tutti i suoi affiliati e membri siano essi imputati o partecipi, liberi oppure in vinculis, o non raggiunti ancora da provvedimenti giudiziari”.

L’ex legale, radiato dall’Ordine, non ha convinto i pm. Nulla ha aggiunto in più di ciò che era già emerso. Anzi, ed è questa l’ipotesi, avrebbe detto meno di ciò che sapeva.

Per il suo compagno, Giancarlo Buggea, l’uomo che l’avrebbe trascinata nei guai, considerato uno degli esponenti di maggiore spessore della criminalità organizzata agrigentina, l’accusa ha chiesto 20 anni.

Gli imputati e le richieste di pena

Sono venti le persone a processo col rito abbreviato davanti il gup del tribunale di Palermo, Paolo Magro. Ecco tutte le richieste: Giancarlo Buggea, canicattinese, 20 anni; Angela Porcello, di Naro, 18 anni; Luigi Boncori, di Ravanusa, 20 anni; Luigi Carmina, di Caltanissetta, 10 anni e 8 mesi; Simone Castello, di Villafrati, ex postino di Bernardo di Provenzano, 12 anni; Emanuele Cigna, di Canicattì, 10 anni e 8 mesi; Giuseppe D’Andrea, assistente capo di polizia, di Agrigento, 4 anni; Calogero Di Caro, boss di Canicattì, 20 anni; Vincenzo Di Caro, di Canicattì, 2 anni; Gianfranco Gaetani, di Naro, 10 anni e 8 mesi; Giuseppe Grassadonio, di Agrigento, 1 anno; Annalisa Lentini, di Agrigento, 2 anni e 4 mesi; Gaetano Lombardo e Gregorio Lombardo, entrambi di Favara, 10 anni e 8 mesi e 12 anni; Antonino Oliveri, di Canicattì, 10 anni e 8 mesi; Calogero Paceco, di Naro, 10 anni e 8 mesi; Giuseppe Pirrera, di Favara, 2 anni e 8 mesi; Giuseppe Sicilia, di Favara, 18 anni e 8 mesi.