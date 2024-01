Agrigento, muore al pronto soccorso: l’esposto dei familiari

La denuncia dopo l'attesa

AGRIGENTO– Una donna di 70 anni è morta al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio mentre era in attesa di essere sottoposta ad esami, secondo i familiari che riferiscono di una attesa di cinque ore e hanno presentato un esposto. La polizia ha sequestrato la salma, in attesa dell’esame autoptico, e la cartella clinica della donna per effettuare ulteriori accertamenti. La procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta