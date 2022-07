La fortuna bacia la Sicilia, centrato un “5” al Superenalotto

Ma il super jackpot continua a crescere

La Sicilia si scopre fortunata con il SuperEnalotto. Nel concorso del 30 giugno, come riporta Agipronews, è stato centrato un “5” del valore di 11.141,25 euro. La giocata vincente è stata convalidata nel tabacchi di via F.Crispi 29 a Grotte, in provincia di Agrigento.

Il jackpot continua a crescere

Il Jackpot, nel frattempo, continua a crescere e per il prossimo concorso metterà in palio 231,8 milioni di euro. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Sicilia il “6” manca da aprile 2018, quando furono vinti 130 milioni a Caltanissetta.