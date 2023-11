Agrigento, viola il divieto di avvicinamento al papà: arrestato

L'uomo era già indagato per maltrattamenti in famiglia

AGRIGENTO – Non avrebbe potuto – per effetto del divieto – avvicinarsi al papà ottantenne, né alla casa dove il genitore vive. Lo ha invece fatto e quando i carabinieri sono accorsi, perché allertati da una telefonata al 112, hanno arrestato in flagranza di reato il 44enne che era già indagato per maltrattamenti in famiglia. Su disposizione del sostituto procuratore di turno, l’uomo è stato posto ai domiciliari.