Ai domiciliari per droga e i carabinieri scoprono la cocaina in casa

Due arresti in altrettante settimane per un 27enne

PALERMO – Si trovava arresti domiciliari per droga, ma altra droga gli è stata trovata in casa. I carabinieri hanno arrestato per la seconda volta nel giro di due settimane Francesco Castelli, 27 anni.

Lo scorso 5 maggio era stato bloccato a casa dell’ex compagna, dopo che non si era fermato all’alt. Gli erano stati concessi i domiciliari. I carabinieri della compagnia di Bagheria hanno bussato alla porta di casa per un controllo di routine. Castelli nascondeva 50 grammi di cocaina, 2 di crack, 15 di hashish e 500 in contanti.