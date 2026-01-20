 Aidone, pedinamenti e molestie: arrestato un giovane per stalking
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Aidone, pedinamenti e molestie: arrestato un giovane per stalking

L'indagato era già stato indagato per molestie nei mesi scorsi a Caltanissetta
CARABINIERI
di
1 min di lettura

AIDONE (ENNA) – Avrebbe preso di mira una donna, che avrebbe seguito e pedinato a tutte le ore. I carabinieri di Aidone hanno arrestato, in esecuzione ad un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, richiesta dalla procura, un extracomunitario con l’accusa di violenza sessuale.

Le indagini, partite dopo la denuncia della donna, avrebbero confermato che almeno in due circostanze l’uomo si era appostato per strada attendendola. Lei è solita rientrare a piedi a casa dal lavoro. L’avrebbe inseguita e molestata.

Nei mesi scorsi, a Caltanissetta, i carabinieri avevano arrestato l’indagato per aver molestato un’altra donna in attesa ad una fermata dell’autobus, e ad Enna, era stato nuovamente arrestato sia per l’incendio di un motociclo che per aver minacciato di dare fuoco ad un distributore di carburanti.

SEGUI LE NOTIZIE DELLA PROVINCIA DI ENNA

Tags: ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI