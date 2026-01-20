L'indagato era già stato indagato per molestie nei mesi scorsi a Caltanissetta

AIDONE (ENNA) – Avrebbe preso di mira una donna, che avrebbe seguito e pedinato a tutte le ore. I carabinieri di Aidone hanno arrestato, in esecuzione ad un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, richiesta dalla procura, un extracomunitario con l’accusa di violenza sessuale.

Le indagini, partite dopo la denuncia della donna, avrebbero confermato che almeno in due circostanze l’uomo si era appostato per strada attendendola. Lei è solita rientrare a piedi a casa dal lavoro. L’avrebbe inseguita e molestata.

Nei mesi scorsi, a Caltanissetta, i carabinieri avevano arrestato l’indagato per aver molestato un’altra donna in attesa ad una fermata dell’autobus, e ad Enna, era stato nuovamente arrestato sia per l’incendio di un motociclo che per aver minacciato di dare fuoco ad un distributore di carburanti.

