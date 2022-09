Aifa: “Booster più efficaci contro Omicron 1, 4 e 5”

"Hanno mostrato la capacità di indurre una risposta anticorpale maggiore“

1' DI LETTURA

La Commissione Tecnico Scientifica (Cts) dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa, riunitasi oggi, ha dato il via libera all’utilizzo dei vaccini bivalenti Comirnaty e Spikevax, recentemente approvati da Ema come dosi booster per tutti i soggetti al di sopra dei dodici anni di età. Tali vaccini, ha motivato la Cts, “hanno mostrato la capacità di indurre una risposta anticorpale maggiore di quella del vaccino monovalente originario sia nei confronti della variante Omicron BA.1 che delle varianti BA.4 e BA.5”. Sul piano della sicurezza, rileva la Cts, “i dati disponibili non mostrano differenze rispetto al vaccino monovalente originario”. La dose booster è disponibile per tutti i soggetti previsti dall’indicazione autorizzata e può essere somministrata dopo almeno tre mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario o dall’eventuale dose booster già ricevuta.