Akademia al Palatracuzzi contro San Salvatore Telesino

MESSINA – Torna al Palatracuzzi la Sanitaria Sicom Akademia Sant’Anna che, per il penultimo turno di regular season, impegno valido come recupero della quattordicesima giornata di B1 femminile, attende domani, sabato 23 aprile, la Forex San Salvatore Telesino.

In campo eccezionalmente alle ore 18.00, la squadra allenata da Coach Gagliardi arriva al match contro le campane con il vento in poppa, forte dei nove successi consecutivi inanellati, l’ultimo dei quali ottenuto nel recupero della ventesima di campionato, mercoledi 19 in un Palatracuzzi stracolmo, ai danni della Narconon Melendugno. Proprio la vittoria contro la seconda della classe permette adesso al team caro al Presidente Fabrizio Costantino di affrontare le ultime due giornate di regular season con la consapevolezza di poter chiudere il discorso primo posto già sabato. In caso di vittoria sarebbe matematicamente prima e potrebbe prepararsi al meglio per l’importante appuntamento con i playoff (in programma da calendario, sabato 7 e mercoledi 11 maggio contro Perugia, già aritmeticamente prima del Girone E).

LE AVVERSARIE

La prudenza, però, non è mai troppa e, come consuetudine del gruppo Akademia, l’attenzione è sempre elevata, cosi da affrontare qualsiasi incontro con la dovuta determinazione. San Salvatore Telesino, del resto, ha già dimostrato nella gara d’andata, giocata lo scorso 30 ottobre, che può essere un collettivo ostico da affrontare. In quell’occasione, infatti, le ragazze allenate da Coach Eliseo, riuscirono a strappare un punto alle peloritane, che riuscirono a tornare a Messina con una vittoria per 3-2. Le campane adesso si attestano in sesta posizione a quota 33 punti, ed arrivano in riva allo Stretto forti del doppio confronto vinto nei recuperi contro Cerignola, giocati sabato 16 a domicilio e mercoledi 20 tra le mura amiche.

Ambizioni opposte, quindi, per le due formazioni in campo ma, sicuramente, lo spettacolo sarà assicurato, con le padrone di casa che lotteranno per allungare la propria lunghissima striscia positiva e le ospiti che tenteranno di fare uno sgambetto alla capolista. Tra le messinesi, infine, in fase di recupero Ambra Composto, assente nel match contro Melendugno.

Il match tra Akademia Sant’Anna e San Salvatore Telesino, dunque, è programmato per domani al Palatracuzzi, eccezionalmente alle ore 18:00. Per i supporters a distanza del team messinese, diretta dell’incontro sulla pagina facebook ufficiale di Akademia.