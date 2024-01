Al Massimino arriva il Brindisi: Catania, non puoi sbagliare

I convocati ed i probabili in campo

CATANIA – Si scende in campo stasera al Massimino alle 20.45, avversario il Brindisi. C’è da cancellare la non edificante prestazione di Crotone con i rossoazzurri chiamati a non fallire l’appuntamento con i tre punti. Due le possibili soluzione di modulo per mister Lucarelli: 3-5-2 o 4-2-3-1.

I convocati

Il tecnico rossoazzurro, intanto, ha convocato ventitré calciatori per la sfida valevole per la ventunesima giornata del girone C del campionato Serie C NOW 2023/2024. Rossazzurri in ritiro pre-gara da ieri sera. Lunedì pomeriggio, al “Cibalino”, avrà inizio la preparazione al match Picerno-Catania, in calendario sabato 20 gennaio alle 16.15.

Questi gli atleti a disposizione del tecnico rossazzurro:

1 Bethers; 2 Curado; 5 Rapisarda; 6 Zanellato; 7 De Luca; 9 Costantino; 10 Di Carmine; 14 Kontek

17 Dubickas; 19 Peralta; 20 Popovic; 21 Ladinetti; 22 Livieri ; 23 Welbeck; 27 Castellini; 28 Celli; 30 Cicerelli; 31 Chiarella; 32 Chiricò; 33 Zammarini; 77 Marsura; 90 Cianci; 95 Albertoni

I probabili 11 rossoazzurri in campo

Ipotizziamo in avvio un 3-5-2 con: Bethers; Kontek, Curado, Castellini; Celli, Zanellato, Peralta, Zammarini, Rapisarda; Costantino, Di Carmine.