Al Massimino vietato ai tifosi, a passare è il Sorrento: 1-0 finale

Il Catania non trova la via della rete

CATANIA – Nel deserto del “Massimino”, squadre compassate in avvio con azioni spesso confusionarie e difese complessivamente poco impegnate. Finisce 1-0 per gli ospiti. Scarse le emozioni se si eccettua una respinta d’istinto di Del Sorbo sul colpo di testa ravvicinato di Rocca, un paio di conclusioni imprecise di Chiricò e la conclusione alta di Vitale.



Nel finale della prima frazione di gioco, però, il Sorrento pesca il jolly con l’involontaria complicità di Bethers: De Francesco raccoglie una corta respinta delle difesa etnea e da oltre venti metri fulmina il portiere rossazzurro con una violenta staffilata.



Nella ripresa non cambia il canovaccio del match, anche se il Catania ci prova in avvio ma Rocca manca un’altra comoda deviazione di testa da posizione ravvicinata. Poi, malgrado le sostituzioni… uno sterile fraseggio e palloni messi in mezzo senza costrutto ed il baby portiere sorrentino Del Sorbo che si è salvato a stento sui tentativi di Chiricò. Per il resto… buio totale per un Catania che mostra la sua faccia peggiore, la stessa sciorinata a Messina nello scorso turno di campionato. Un’autentica metamorfosi rispetto alla gara di Coppa Italia vinta contro il Pescara. Un girone di andata, quello che si concluderà sabato prossimo a Benevento, assai avaro di soddisfazioni per la formazione rossazzurra che sembrava aver cambiato marcia con il cambio di guida tecnica e che, invece, continua a palesare limiti da correggere –ove possibile- con l’imminente mercato di riparazione.

Tabellino

Stadio “Angelo Massimino” – di Catania

lunedì 18 dicembre 2023 – ore 20,45

posticipo 18^ giornata di andata/Serie C girone C – 2023-2024

CATANIA – SORRENTO

0 – 1

CATANIA F.C. – (4-2-3-1) – Bethers, Rapisarda (k) (dal 32°s.t. Popovic), Curado, Lorenzini, Castellini, Zammarini (dal 26°s.t. Zanellato), Quaini (dal 19°s.t. Chiarella), Chiricò, Rocca, Marsura (dal 19°s.t. Dubickas), De Luca (dal 26°s.t. Bocic).

A disposizione: Livieri, Mazzotta, Maffei, Privitera, Deli.

Allenatore: Cristiano Lucarelli.

SORRENTO – (4-3-3) – Del Sorbo, Todisco (dal 45°s.t. Bonavolontà), Blondett, Fusco, Loreto, La Monica (k) (dal 23°s.t. Colombini), De Francesco, Cuccurullo (dal 45°s.t. Vitiello), Badje (dal 32°s.t. Martignago), Ravasio, Vitale (dal 23°s.t. Messori).

A disposizione: D’Aniello, Oliva, Di Somma, Caravaca, Kone, Scala.

Allenatore: Vincenzo Maiuri.

Arbitro: Matteo Canci (Carrara).

Assistenti: Nicola Morea (Molfetta) e Vincenzo Abbinante (Bari).

Quarto ufficiale: Luca Tagliente (Brindisi).

Reti: 42°p.t. De Francesco (SOR).

Note: Si gioca a porte chiuse in quanto è stato rigettato il ricorso presentato dal Catania, dopo il provvedimento di chiusura degli spalti deciso dagli Organi competenti a seguito degli scontri tra la tifoseria rossazzurra e quella del Pescara in occasione del match Coppa Italia disputato mercoledì scorso. Prima dell’inizio è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Antonio Juliano, recentemente scomparso.

Cronaca

Primo tempo (0-1)

5° gran tiro di Chiricò che esce di poco;

13° sul cross di Chiricò (punizione)… Castellini di testa manda alto da ottima posizione !

14° De Luca si presenta solo davanti a Del Sorbo ma era in fuorigioco;

20° Del Sorbo alza in angolo il tiro-cross di Chiricò;

21° sul cross dalla bandierina… colpo di testa di Lorenzini: centrale;

24° girata di Chiricò: alta;

31° La Monica ci prova dalla distanza: Bethers para con sicurezza;

32° sull’errato disimpegno di Curado… Vitale calcia alto da centro area!

34° Catania ad un passo dal gol: sul cross dalla sinistra di Marsura… colpo di testa in corsa di Rocca ma Del Sorbo respinge d’istinto;

36° De Luca anticipato al momento del tiro: protesta inutilmente per un presunto penalty;

42° Sorrento in vantaggio: De Francesco fulmina Bethers con una bordata da oltre venti metri che coglie impreparato il portiere rossazzurro: 0-1 !

46° dopo 1 minuto di recupero… finisce il primo tempo con il Sorrento in vantaggio (0-1).

Secondo tempo (0-1)

3° colpo di testa di Rapisarda: debole e parato;

4° sul tiro di Marsura ribattuto… Quaini cicca la conclusione;

4°,30 tiro-cross di Chiricò sul quale Del Sorbo si salva a stento;

8° punizione di Loreto: fuori;

16° Del Sorbo perde palla in elevazione ma De Luca non è lesto ad approfittarne!

18° il Catania spreca: sul cross di Marsura… Rocca manda alto di testa da un metro!

19° nel Catania, Chiarella, Dubickas e Quaini, Marsura;

23° nel Sorrento, Colombini e Messori subentrano a La Monica e Vitale;

24° serpentina in area di Chiricò sulla cui conclusione Del Sorbo si salva con affanno;

26° nel Catania, Zanellato e Bocic sostituiscono Zammarini e De Luca;

28° Chiricò tira a giro: fuori;

32° nel Sorrento, Martignago prende il posto di Badje;

32° nel Catania, Rapisarda lascia il posto a Popovic;

43° Chiricò calcia debolmente dal limite;

45° nel Sorrento, Bonavolontà e Vitiello sostituiscono Todisco e Cuccurullo;

45° concessi 5 minuti di recupero;

50° vince il Sorrento. Per uno spento Catania è crisi profonda! Per i rossazzurri è la quarta sconfitta casalinga della stagione (8 in totale).