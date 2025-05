Al Palazzo Reale di Palermo le fotografie del maestro Elliott Erwitt

La mostra organizzata dalla Fondazione Federico II

PALERMO – Le opere di Elliott Erwitt per la prima volta in Sicilia a Palazzo Reale di Palermo. L’esposizione è organizzata dalla Fondazione Federico II, con il patrocinio del ministero della Cultura e del consolato generale degli Stati Uniti d’America a Napoli.

La mostra, che aprirà al pubblico il 29 maggio, è curata da Biba Giacchetti, una delle massime conoscitrici di Erwitt a livello internazionale, e Gabriele Accornero, è composta da una selezione inedita con le foto più iconiche di Erwitt: le serie Icons, Kolor, Family, Self Portrait, 190 opere, di cui 110 esposte, tutte presentate con passepartout e cornici museali, di cui oltre 40 in dimensione 100×150 cm, e 80 foto in una video proiezione in hd.

Autore di punta dell’iconica agenzia Magnum Photos, Erwitt è stato dei maggiori fotografi contemporanei. I suoi scatti raccontano i momenti nevralgici della storia del Novecento, catturando momenti unici di vita quotidiana. Noto in tutto il mondo per le sue foto, divenute simbolo della nostra società, Erwitt mette al centro del suo obiettivo i riferimenti antropologici per approfondire ed evocare gli accadimenti storici più importanti.

Celebre è la foto a Marilyn Monroe con il vestito che si solleva, scattata sul set di “Quando la moglie è in vacanza”, un’immagine che è diventata parte dell’iconografia del XX secolo, con un valore pressoché identico a quello dei più noti quadri della storia dell’arte.

Scomparso il 29 novembre 2023 all’età di 95 anni, il grande fotoreporter sintetizza nelle sue opere l’interesse per l’uomo e il gusto dell’attimo che sa cogliere con ineguagliabile magia. Tra i suoi soggetti preferiti figurano i cani: la sua capacità di osservare e rappresentare le abitudini di questi animali e dei loro proprietari ha dato vita a immagini che raccontano molto sulla società e sulle relazioni umane. Le sue fotografie canine sono state raccolte in diversi libri, veri e propri riferimenti per gli amanti della fotografia e degli animali.

Non meno importante è il suo lavoro come fotografo di personaggi famosi. Erwitt ha immortalato figure leggendarie come Marilyn Monroe, John F. Kennedy, Muhammad Ali, realizzando veri e propri ritratti che vanno oltre la semplice schematizzazione, per rivelare introspezioni e aspetti sorprendenti dei suoi soggetti.

“La Fondazione Federico II – ha detto Gaetano Galvagno, presidente dell’Assemblea regionale siciliana e della stessa Fondazione Federico II – vuole essere protagonista della scena internazionale, proponendo a quasi milione di visitatori che ogni anno ammirano le bellezze storiche del Palazzo Reale di Palermo, un’importante offerta espositiva dal respiro cosmopolita. Con la mostra di Elliott Erwitt, il Palazzo Reale di Palermo continua a vivere un’appassionante stagione di arte contemporanea – ha detto Galvagno – regalando ai fruitori un intero secolo di cronaca e di raffinati studi che l’artista ci presenta attraverso il suo obiettivo fotografico”.