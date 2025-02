Al via la 23esima edizione di Nauta, il Salone Nautico del Mediterraneo

Si avvicina il grande appuntamento con la 23esima edizione di Nauta, il Salone Nautico del Mediterraneo che si svolgerà dall’1 al 9 marzo presso SiciliaFiera a Misterbianco. La principale novità di quest’anno è il raddoppio dello spazio espositivo. Saranno, infatti, due i padiglioni visitabili per una superficie complessiva di 20.000 mq. Oltre 400 saranno le imbarcazioni esposte, con gommoni di ultima generazione e barche di grandezza anche superiore ai 15 metri. Confermato il patrocinio di Confindustria Nautica, con la presenza di Piero Formenti (Vice Presidente Confindustria Nautica). Sergio Davì, skipper professionista e gommonauta esperto di navigazione oceanica, sarà testimonial del Salone. Tra i brand protagonisti due leader mondiali nella progettazione, costruzione e vendita di yacht Azimut e Ferretti.

Più che raddoppiati anche i giorni di Nauta: ben 9 a disposizione per conoscere e apprezzare il meglio della cantieristica nazionale e internazionale, oltre agli accessori, l’abbigliamento, i servizi e tutto ciò che concerne il campo nautico, con un occhio attento alle novità e ai trend in tema di barche a vela o a motore, multiscafi e monoscafi, superyacht e piccoli natanti. Senza poi dimenticare l’eccellenza del brand Maserati che, con Cronos come exclusive sponsor, presenterà le ultime novità.

“Quella di quest’anno sarà una vetrina straordinaria per un settore che nel Sud Italia sta registrando una crescita esponenziale – anticipa l’organizzatore della manifestazione e direttore di Eurofiere Alessandro Lanzafame – Innovazione, design, sostenibilità ambientale e cultura saranno, ancora una volta, indiscussi protagonisti di Nauta. Dopo il successo della precedente edizione che ha rafforzato la sua autorevolezza nel panorama mondiale delle manifestazioni di settore, raggiungendo l’importanza dl fiere come quella di Dusseldorf a livello europeo e quella di Genova in Italia, punteremo a numeri record”.