Al via la manutenzione dei fiumi, gli interventi dell’Autorità di bacino

Nell'Agrigentino e nel Palermitano

PALERMO – La Regione Siciliana interviene per la manutenzione dei fiumi Carboj e Gornalunga, nell’Agrigentino, e Cefalà, nel Palermitano.

I lavori nell’Agrigentino

L’Autorità di bacino della Presidenza della Regione Siciliana ha deciso di operare degli interventi di manutenzione e di natura strutturale in vista della stagione invernale. I primi lavori saranno effettuati a valle e a monte della diga Arancio, nei territori di Menfi, Sciacca e Sambuca di Sicilia, nell’Agrigentino. Avranno un costo di quasi 206 mila euro, una durata di 90 giorni (conclusione in programma a metà ottobre) e saranno realizzati dall’impresa Edil Vame srl, con sede a Favara. Gli interventi al ‘Vallone Cefalà’, invece, saranno realizzati lungo un tratto di circa quattro chilometri del corso d’acqua in territorio di Bagheria e Santa Flavia, nel Palermitano. A realizzarli sarà l’impresa Costruzioni Ambientali srl, con sede a Ciminna per la somma di quasi 175mila euro. I lavori avranno una durata di 122 giorni e si concluderanno prima della fine di novembre.

Un milione di interventi per il Gornalunga

I lavori che interesseranno il fiume Gornalunga, infine, si svolgeranno dal confine ovest del Comune di Catania, nei pressi della SS 147, al canale Sigonella e lungo un tratto del canale Fiumefreddo: dalla confluenza con il fiume Gornalunga fino a quella con il canale Panebianco. Questi interventi prevedono un impegno di spesa di un milione e 850 mila euro. Fondi che l’Autorità di bacino ha destinato al Genio civile di Siracusa, che si occuperà della realizzazione dei lavori.