Al via la manutenzione di strade e marciapiedi del quartiere Noce

PALERMO – La Giunta comunale di Palermo, su proposta dell’Assessorato ai Lavori Pubblici guidato dall’assessore Salvatore Orlando, ha approvato nella seduta dell’8 ottobre 2025 lo schema di convenzione con la società Fratelli Arena S.r.l., finalizzato alla manutenzione straordinaria di tratti stradali e marciapiedi in alcune vie del quartiere Noce.

L’intervento riguarda: un tratto di Via Pietro Geremia (tra Via Noce e Via Ammiraglio Millo), un tratto di Via Ammiraglio Millo (tra Via Geremia e Via Enrico Dandolo), l’intera Via Enrico Dandolo ed un tratto di Via Lancia di Brolo (tra Via Noce e Via Dandolo).

I lavori, che prevedono il rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi, nonché il ripristino della segnaletica orizzontale, saranno eseguiti interamente a cura e spese della società Fratelli Arena, che sta completando l’apertura di un nuovo punto vendita in Via Geremia n.6.

“Si tratta di un importante esempio di collaborazione tra pubblico e privato – dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici, Salvatore Orlando – che consente alla città di beneficiare di interventi urgenti di riqualificazione urbana, senza alcun onere per il bilancio comunale. Il decoro e la sicurezza di marciapiedi e carreggiate in queste vie altamente frequentate miglioreranno sensibilmente grazie a questo intervento”.