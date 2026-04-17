Al via la nona edizione del Trofeo Trinacria

La nona edizione del Trofeo Trinacria si svolgerà il 19 e il 20 aprile presso il “Catania International Airport Hotel” via San Giuseppe alla Rena 94.

La competizione, organizzata da UAAMI (Unione Artistica Acconciatori Misti Italiani) in partenariato con ARS – Centro di Formazione Professionale – vedrà la presenza di centinaia di partecipanti che si sfideranno negli ambiti di estetica (make-up e nails) e di acconciatura (maschile e femminile).

Le gare saranno divise in tre aree: acconciatura, nail/estetica e make-up.