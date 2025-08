Al via la seconda edizione di “Vivere Bolognetta d’agosto” con un ricco calendario di attività per grandi e piccini

Estate in provincia di Palermo: tanti eventi a Bolognetta dal 7 all’11 agosto

Tutto pronto a Bolognetta, paese a poco più di mezz’ora da Palermo, per la rassegna di eventi estivi promossa dall’Amministrazione comunale. Dal 7 all’11 agosto si svolgerà la seconda edizione di “Vivere Bolognetta d’estate”, con il contributo della Città Metropolitana di Palermo, il sostegno della Regione Siciliana, la collaborazione del GAL Metropoli Est e dell’associazione culturale Facitur.

Musica dal vivo, balli in piazza, torneo di burraco, visite guidate, degustazioni, spettacoli per bambini, rappresentazioni teatrali, cabaret sono solo alcuni degli appuntamenti (tutti gratuiti) che si terranno in diversi luoghi di Bolognetta, quasi sempre “sotto le stelle”. Il momento clou sarà la Notte Bianca di domenica prossima che prevede un programma molto ricco già dal mattino.

Giovedì 7 agosto

“Vivere Bolognetta d’agosto” si apre con il concerto della cantautrice palermitana Joline Terranova, che si esibisce in Piazza Caduti in Guerra alle 22 con il suo live Joline 9.0.

Venerdì 8 agosto

Alle 21.30, in piazza Palma De Gandia, torna “Le Poesie di San Lorenzo”, lettura di poesie dei poeti Angela Ingui, Giulia Gippetto, Antonino Lo Bue, Nicola Campagna, con la voce di Piera Bivona e gli effetti sonori di Riccardo Canzoneri.

Dalle 21 alle 23 in piazza Caduti in Guerra, “Ballo Bolognetta” con il dj Francesco Barcia per balli di gruppo e ballo aperto.

Sabato 9 agosto

Alle 21, in piazza Caduti in Guerra, si svolge la seconda edizione di “Burraco sotto le stelle”. Per informazioni contattare il numero 347 8227669.

Domenica 10 agosto

Avvenimento molto atteso per i bolognettesi e non solo è la Notte Bianca – Tradizione, Gusto e Cultura, finanziata dal GAL Metropoli Est e realizzata dall’Associazione culturale Facitur, presieduta da Antonello Fassaro. Il primo appuntamento è a Palazzo Monachelli, un bene confiscato alla mafia che, da dicembre dello scorso anno, dopo importanti lavori di restauro, è diventato Museo del Gusto e centro di formazione per giovani a rischio di devianza. Alle 12 la cittadinanza è invitata a “Oleoturismo”, un aperitivo rurale con il giornalista Mario Liberto.

Alle 18.30, in Chiesa Madre, messa solenne in onore di Sant’Antonio da Padova, mentre dalle 19 alle 23 visite al Museo della Casa Contadina (in via Armando Diaz) con degustazione di pane condito.

Alle 21, per le strade del paese, sfilata degli sbandieratori di Caccamo. Dalle 22 il corso principale e piazza Matrice diventano il palcoscenico a cielo aperto per artisti di strada, spettacoli di bolle di sapone artistiche e di magia con animali, danza con il fuoco.

Alle 23.30, in Piazza Matrice, è protagonista il cabaret magico di Davide Tusa e dall’1, sempre in piazza Matrice, si balla con il dj Giuseppe Pulizzotto.

Lunedì 11 agosto

Il cartellone estivo di Bolognetta si chiude con una rappresentazione teatrale. Alle 21.30, in piazza Caduti in Guerra, gli attori del Teatro Zappalà di Palermo portano in scena lo spettacolo “Miseria e nobiltà” di Eduardo Scarpetta.

Mary Elizabeth Smith

“Abbiamo scelto di proporre un programma articolato in modo da assecondare i gusti di tutti – dice il sindaco Mary Elizabeth Smith -. Il nostro obiettivo è quello di coinvolgere non solo i cittadini bolognettesi, ma anche quelli dei paesi limitrofi, chi si trova nelle nostre zone in vacanza oppure chi è alla ricerca di qualcosa di diverso da fare a pochi chilometri dalla città. Ma oltre a garantire divertimento, cerchiamo come sempre di far conoscere il nostro territorio, le sue tradizioni e le sue eccellenze. Ci sono tanti aspetti di Bolognetta che sono ancora un po’ nascosti, ma noi vogliamo farli emergere. ‘Vivere Bolognetta d’agosto’ ci offre l’opportunità di farlo. Un grazie speciale quindi a tutti coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione”.