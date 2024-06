A Cefalà Diana, in provincia di Palermo

CEFALÀ DIANA (PALERMO) – Al via la Terza edizione del concorso fotografico Luci nell’ombra della città di Cefalà Diana, in provincia di Palermo. Dopo le due prime edizioni torna il concorso fotografico del piccolo borgo famoso per le sue terme arabe, per il castello medievale e per la struttura urbanistica rimasta intatta fin dalle origini del piccolo paese.

Il concorso aperto a tutti, fotografi per passione e fotografi professionisti, quest’anno sarà articolato in due sezioni fondamentali, scatti singoli e reportage, ed otto diversi temi che vanno da “Sopravvissuti” a “RisCatto giovanile”, da “Sguardi dal mondo” a “Donna: tra vita e lavoro “tra vecchi mestieri e nuove professioni”:… e si avvarrà di una prestigiosa giuria che sarà chiamata a scegliere le foto e i reportage da premiare.

Tanti i premi e il termine ultimo per presentare gli scatti è fissato entro le 23:59 del 20 luglio 2024.

Culmine del concorso l’11 agosto 2024, quando con la premiazione dei migliori scatti il piccolo borgo del palermitano si trasformerà ancora una volta in un ideale palcoscenico per chi vorrà mettersi alla prova.