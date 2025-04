Oroscopo della settimana dal 7 al 13 aprile 2025: la classifica completa di Skystar

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 7 al 13 aprile 2025. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

Oroscopo, settimana dal 7 al 13 aprile 2025: i segni migliori

1 – Pesci

Questa settimana hai un cielo che ti coccola come una nonna col panettone fuori stagione… VAI AL SEGNO

2 – Scorpione

Settimana da protagonista silenzioso ma inesorabile. Il tuo charme tenebroso è in saldo e attira amici e spasimanti… VAI AL SEGNO

3 – Cancro

Hai presente quel raro momento in cui tutto sembra funzionare e tu non hai voglia di piangere davanti a una tazza di tè guardando serie romantiche?… VAI AL SEGNO

4 – Capricorno

In amore ti prende la nostalgia dei primi tempi. Ti viene voglia di organizzare un viaggio romantico o almeno una fuga in campagna… VAI AL SEGNO

5 – Toro

L’atmosfera si alleggerisce, e già questo per te è una notizia da prima pagina… VAI AL SEGNO

6 – Leone

Caro re della giungla… o meglio, del divano, ultimamente. Hai voglia di intensità, ma stai ancora cercando… VAI AL SEGNO

Oroscopo, settimana dal 7 al 13 aprile 2025: i segni peggiori

7 – Acquario

Sei in modalità distacco elegante: hai voglia d’amore ma solo alle tue condizioni… VAI AL SEGNO

8 – Bilancia

Sospiri profondi, sorrisi abbozzati e quella sensazione di essere dentro una puntata di una serie francese drammatica ma elegante… VAI AL SEGNO

9 – Gemelli

L’ironia è la tua difesa preferita, ma sotto sotto stai cercando attenzione come un gatto affamato… VAI AL SEGNO

10 – Vergine

Pignola come un restauratore di mosaici, la tua settimana inizia con frizioni che neanche un maglione sintetico… VAI AL SEGNO

11 – Ariete

La voglia di scompigliare tutto per noia è forte. Il tuo cuore? Un cantiere aperto con ingresso libero, ma senza uscite di sicurezza… VAI AL SEGNO

12 – Sagittario

In amore sei un po’ in crisi. Sei distratto, irrequieto, e ogni tanto guardi il partner come se fosse una bolletta da pagare… VAI AL SEGNO