Al via i saldi estivi, Assoesercenti: “Attenzione al cartellino”

Salvo Politino interviene in vista di quanto accardrà da domani 6 luglio 2003 fino al 15 settembre in Sicilia.

CATANIA – “Il caldo ma soprattutto il carovita rappresentano dei fattori che potrebbero spingere i siciliani ad approfittare dei saldi estivi e soprattutto le famiglie a compensare i tagli del budget destinati agli acquisti. Ciò che raccomandiamo sempre è di controllare con attenzione il cartellino di ogni capo e chiedi specifiche sugli sconti applicati. Nel contempo consigliamo di preferire uno sconto minore rispetto a quei 70% o 80% applicati senza discrezionalità”. Lo afferma in una nota il presidente di Assoesercenti Sicilia Salvo Politino in vista dei saldi estivi al via in Sicilia domani 6 luglio 2003 e fino al 15 settembre.

“Tra i commercianti – si legge in una nota dell’Associazione – si respira aria di ottimismo se si pensa alle previsioni del periodo, con la speranza che si riesca a superare l’impasse degli anni passati. Secondo l’ufficio studi di Assoesercenti, quest’anno per l’acquisto di capi scontati ogni famiglia in Sicilia spenderà in media 200 euro se si escludono le spese mirate come gli abiti per cerimonia o per un’occasione speciale e le grandi firme.

“Prevediamo di recuperare il non venduto – dice la coordinatrice di Assomoda – Cristiana Anfuso – con i saldi nei mesi di luglio ed agosto. Le persone ancora non hanno speso il budget che hanno prefissato e siamo sicuri che con tutto l’assortimento che abbiamo riuscitomo a recuperare la stagione”.