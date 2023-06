Al via ‘Trenitalia 30’: agevolazioni per chi visita l’Isola in treno

Siglato l'accordo tra TripSicilia e Trenitalia

2' DI LETTURA

Far conoscere e visitare la Sicilia anche attraverso tour esperienziali differenti, che uniscono arte, storia, cultura e fede alle attività produttive della zona: agricoltura, artigianato, enogastronomia, cinema. Nasce con questo intento l’accordo siglato tra TripSicilia e Trenitalia S.p.A. per la promozione dei servizi ferroviari “Intercity” legati alle offerte turistiche del progetto Trip Sicilia (finanziato con le risorse del PSR, il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Siciliana 2014/2020 – Misura 16 – Cooperazione), recepito dal Gal (Gruppo di Azione Locale) Natiblei e promosso dalla rete di imprese Smart Land Iblei.

Un Turismo “integrato” e “interno”, quello che propone al viaggiatore la scoperta di mete meno note, situate nell’entroterra, insieme alle città più conosciute. Spingere verso le aree rurali i flussi turistici significa anche prolungare il tempo di permanenza del visitatore. Assecondare dunque le richieste di chi viaggia, proponendo natura e spazi aperti, un turismo lento.

E in questo contesto si inserisce perfettamente l’utilizzo del treno come mezzo di trasporto per la fruizione del tempo libero. Ma vediamo nel dettaglio cosa offre questo accordo ai turisti che intendono visitare la Sicilia, lasciando a casa l’automobile.

Chiunque acquisterà un biglietto o un abbonamento valido per viaggiare su un treno Intercity giorno o notte avente come destinazione e/o origine qualsiasi città della Sicilia, usufruirà dello sconto del 30% sul prezzo di ciascuno dei tour organizzati e dedicati da Trip Sicilia a Trenitalia Intercity. Un’offerta capillare da e per la Sicilia con 10 collegamenti giornalieri Intercity, di cui 6 notturni. Chi viaggia di giorno può scegliere tra il servizio di Prima e Seconda Classe, mentre su Intercity Notte è possibile viaggiare in Cuccette comfort e Vagone Letto Deluxe.

Sul sito tripsicilia.com/Trenitalia – scaricabile anche sugli smartphone tramite l’App Tripsicilia – una pagina dedicata a questa collaborazione proporrà diversi itinerari e consentirà al tempo stesso di inserire il codice sconto denominato “TRENITALIA30”. Il tour potrà essere prenotato con data precedente o successiva di 15 giorni rispetto al biglietto Trenitalia.

La collaborazione con Trenitalia darà la possibilità ai viaggiatori non solo di visitare la Sicilia più genuina, ma anche meno conosciuta ma anche di viverla da protagonisti attivi, attraverso esperienze differenti. Percorsi che consentono di immergersi nei set cinematografici, di cimentarsi nella vendemmia o di trasformarsi per un giorno in un archeologo o in un agricoltore e tanto altro.

Gli itinerari proposti offrono al turista località cariche di storia, cultura, dal ricco patrimonio non solo monumentale ma anche ambientale. Alcune di esse fanno parte di territori dichiarati patrimonio mondiale dell’Unesco, altre sono tra i borghi più belli d’Italia.