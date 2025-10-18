Al via un tavolo tecnico per la sicurezza stradale, Lagalla: “Garantire la legalità”

Il sindaco ha accolto la proposta del consigliere D'Alessandro

PALERMO – A seguito della proposta presentata da Tiziana D’Alessandro, consigliere comunale di Palermo e componente della Commissione urbanistica, mobilità e traffico, l’amministrazione di Palermo ha avviato il percorso per l’istituzione di un tavolo tecnico stabile e intersettoriale sulla sicurezza stradale.

L’iniziativa, accolta dal sindaco Roberto Lagalla, nasce dalla volontà di creare uno spazio operativo permanente di confronto tra i diversi livelli istituzionali e tecnici coinvolti sul tema. “Si tratta di un’iniziativa – dice il sindaco – che si inserisce pienamente nel solco delle attività di prevenzione e tutela portate avanti dall’amministrazione comunale e dal comando di polizia municipale. Promuovere la cultura della sicurezza, attraverso un approccio coordinato e strutturato, è fondamentale per garantire la legalità, proteggere la vita e costruire una mobilità urbana più responsabile e sostenibile.”

L’incontro istituzionale

Durante l’incontro istituzionale in cui è stata illustrata la proposta, era presente anche Giovanni Teresi, rappresentante dell’associazione “Emanuele Teresi – Vittime della strada”, da anni attiva nella promozione della sicurezza stradale e nel sostegno alle famiglie colpite da incidenti. “La presenza di Teresi ha portato un contributo di grande valore umano e civile – afferma D’Alessandro -. Palermo ha bisogno di una strategia stabile e partecipata”.

Al primo incontro del tavolo tecnico, presso il comando della polizia municipale, parteciperanno rappresentanti del Comune, della Regione siciliana e della società civile, oltre all’associazione “Emanuele Teresi – Vittime della Strada”.