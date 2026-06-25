Al via “Waiting for the 10th JACI & JAZZ”: 4 serate di musica live

A farne da cornice a questi eventi sarà Piazza Duomo ad Acireale

ACIREALE (CATANIA) – Scatta il conto alla rovescia per “Waiting for the 10th Jaci & Jazz”. Da sabato 27 a martedì 30 giugno Acireale accoglierà quattro serate di grande musica con alcuni tra i più prestigiosi interpreti del jazz e della musica d’autore contemporanea.

Per quattro sere consecutive, con inizio alle ore 21.00 e ingresso libero, Piazza Duomo diventerà il palcoscenico di una rassegna che unisce talento, ricerca musicale e artisti di riconosciuto prestigio nazionale e internazionale, confermando la qualità di un progetto culturale che si avvicina al traguardo della sua decima edizione.

Ad aprire la manifestazione, sabato 27 giugno, sarà il Roberta Maci Quartet, formazione che si distingue per eleganza interpretativa e linguaggio contemporaneo. Domenica 28 giugno sarà la volta del Luca Madonia Trio, con uno dei cantautori più raffinati della scena italiana, capace di fondere scrittura d’autore e sonorità jazz in un concerto dal forte impatto emotivo.

Il momento più atteso della rassegna sarà il concerto di lunedì 29 giugno, che vedrà sullo stesso palco Francesco Cafiso e Aaron Goldberg. Un incontro di assoluto prestigio tra il sassofonista siciliano, considerato tra i più autorevoli interpreti del jazz italiano nel mondo e protagonista di una brillante carriera internazionale, e il pianista statunitense, tra le figure più influenti della scena jazz contemporanea, collaboratore di artisti del calibro di Joshua Redman, Kurt Rosenwinkel e Al Foster. Un dialogo musicale che rappresenta uno degli appuntamenti più importanti dell’estate jazz siciliana.

A chiudere il programma, martedì 30 giugno, sarà il Rita Botto Quintet, con un progetto musicale che intreccia jazz, tradizione mediterranea e cultura popolare siciliana, cifra distintiva di un’artista che da anni rappresenta la Sicilia nei principali festival e rassegne nazionali e internazionali.

“Waiting for the 10th Jaci & Jazz è un appuntamento che arricchisce l’offerta culturale della nostra città e conferma il valore di un festival capace di richiamare artisti di altissimo livello”, dichiara il sindaco Roberto Barbagallo.

“Acireale continua a investire nella cultura come motore di crescita, promozione del territorio e partecipazione. Piazza Duomo sarà ancora una volta il luogo in cui la bellezza del nostro patrimonio incontra la grande musica, offrendo a cittadini e visitatori un’esperienza di straordinaria qualità”.

Con un cartellone che riunisce alcuni dei protagonisti più autorevoli del panorama jazzistico contemporaneo, “Waiting for the 10th Jaci & Jazz” si candida a essere uno degli appuntamenti culturali più qualificati dell’estate siciliana, anticipando il percorso che condurrà Jaci & Jazz alla celebrazione della sua decima edizione.

PROGRAMMA:

Venerdì 27 giugno Roberta Maci Quartet.

Sabato 28 giugno Luca Madonia Trio.

Domenica 29 giugno Francesco Cafiso & Aaron Goldberg Duo.

Lunedì 30 giugno Rita Botto Quintet.