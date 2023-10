Albergheria, ‘l’opera d’arte’ è una installazione monumentale di munnizza

La segnalazione dell'Associazione Comitati Civici

PALERMO- Giovanni Moncada, che guida l’Associazione Comitati Civici, non ha resistito, né avrebbe potuto, da bravo cittadino qual è. Così ha immortalato la catasta di munnizza, dalle parti di piazza San Saverio, all’Albergheria. Laconico il suo commento su Facebook: “Rifiuti, l’assedio continua. Ancora per poco e diventerà un’opera d’arte”. “Siamo al Comune per essere ascoltati dalla seconda commissione consiliare – dice Moncada, raggiunto al telefono -. Esporremo la documentazione sul degrado di ogni giorno”.

Le segnalazioni sulla pagina dell’Associazione sono quotidiane e precise. Come un’oasi di resistenza. Ma, un po’ dappertutto, tanti palermitani si lamentano, come Daniela Melluso che, in via Montepellegrino, ha scattato la foto a un lavandino in disuso. Installazioni, sì. Dell’inciviltà.