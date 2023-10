Rifiuti, reperti palermitani: il ‘lavandino’ di via Montepellegrino

La foto dell'inciviltà

1' DI LETTURA

Forse un giorno, sfruttando la rima, qualcuno scriverà un’ode al lavandino abbandonato di via Montepellegrino. In realtà trattasi della classica pila, in mezzo ai rifiuti. Ma c’era un rubinetto, dunque, in onore della rima, va bene lavandino. La segnalazione arriva, via social, da Daniela Pupella Melluso, con tanto di foto.

“Questa strada è una discarica – dice Daniela – piena di rifiuti ingombranti. Trovi di tutto: dalla cucina al salotto completo. E pensare che non ci vorrebbe niente a essere civili”. In effetti niente o poco ci vorrebbe. Ma il niente, a Palermo, può diventare tutto.