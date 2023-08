Alcamo, ruba in un bar mentre si trova ai domiciliari: arrestato

Il gip ha disposto la misura cautelare in carcere

ALCAMO (TRAPANI) – È evaso da casa mentre si trovava ai domiciliari per compiere un furto in un bar di Alcamo, in provincia di Trapani. Gli agenti di polizia del commissariato lo hanno riconosciuto guardando le immagini del sistema di videosorveglianza.

La notte del 27 giugno scorso l’uomo di 40 anni era uscito da casa per ben due volte. Aveva detto agli agenti che aveva litigato con la moglie. Le immagini del sistema di videosorveglianza del locale e quello comunale lo hanno immortalato nel bar. Il gip ha disposto la misura cautelare in carcere.