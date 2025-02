Confermate le indiscrezioni di alcuni giorni fa

PALERMO – Alessandro Mazzara è il nome scelto dal governatore Renato Schifani per sostituire Roberto Colletti alla guida dell’azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello di Palermo. Un nome che ottiene il disco verde dalla giunta regionale, riunita a Palazzo d’Orleans. Mazzara arriva per il momento con un incarico di commissario straordinario che accelera le procedure. La nomina dovrà in seguito superare l’ok della commissione Affari istituzionali dell’Ars.

Alessandro Mazzara al Villa Sofia, indiscrezioni confermate

Il nome di Mazzara era stato anticipato da LiveSicilia il 31 gennaio e le notizie che arrivano dalla giunta regionale confermano l’indiscrezione rivelata all’indomani dell’addio di Colletti. Per Mazzara si tratta di un ritorno al Villa Sofia dopo le dimissioni da direttore amministrativo avvenute a novembre scorso per accettare lo stesso incarico all’Asp di Enna. Il neo dg in passato ha ricoperto anche il ruolo di direttore amministrativo alle Asp di Caltanissetta e Agrigento.

La crisi di Villa Sofia

L’arrivo di Mazzara all’azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello non sposta nulla sul fronte degli equilibri politici dal momento che il nome è gradito alla Dc, così come fu per Colletti. Va così al proprio posto una delle tessere mancanti del sistema sanitario siciliano dopo la crisi dell’ospedale Villa Sofia. Un quadro critico derivante da alcuni episodi di malasanità. Poco prima delle dimissioni di Colletti erano arrivate anche quelle del direttore sanitario, Aroldo Rizzo.

Le tessere mancanti nella sanità

A questo punto le caselle vuote nello scacchiere della sanità siciliana sono tre. Mancano all’appello il direttore sanitario di Villa Sofia-Cervello, il direttore amministrativo dell’Asp di Enna e, infine, la carica più ambita: il direttore generale dell’Asp di Palermo, poltrona rimasta vuota con l’arrivo di Daniela Faraoni all’assessorato alla Sanità. Per il posto di comando dell’azienda di via GIacomo Cusmano gira il nome dell’attuale dg della Pianificazione strategica Salvatore Iacolino.