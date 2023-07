Alessandro: il post sul concertone, il cordoglio di tanti

Il tragico incidente. Le domande. E il dolore.

Alessandro Noto, 31 anni, è morto in circostanze che, oltre al fortissimo dolore, chiamano in causa domande. Avere delle risposte non lenirà il significato di uno strappo, ma darà, forse, un po’ di sollievo. Stava camminando, di notte, in autostrada, sulla Palermo-Mazara, quando è stato travolto: perché? Lo stesso automobilista che – secondo una prima ricostruzione – se l’è visto sbucare all’improvviso ha chiamato i soccorsi. Il cordoglio, anche sui social, è diffuso. E si capisce che Alessandro era nel cuore di chi lo sta piangendo.

“Inaccettabile”

“Ale, morire così è inaccettabile”. “Da non credere, ma come si fa a morire così?”. “Non ci posso credere, Ale, riposa in pace”. Sono diversi i messaggi caratterizzati da un identico sentimento di incredulità, per le modalità dell’accaduto. E’ una reazione comprensibile per lo sgomento di un fatto così tragico. Ci sono parecchi amici che la condividono sui social.

Il post sul concertone

L’ultimo post pubblicato dal ragazzo sul suo profilo Facebook – visibile per chi non era tra i suoi contatti – è una suggestiva immagine del concertone palermitano di Radio Italia al Foro Italico. Un’immagine piena di gioia, per una festa di popolo, che tutto avrebbe lasciato presagire fuorché l’imminenza di una vita spezzata da un incidente. I genitori di Alessandro lo hanno riconosciuto in un crescendo di strazio. Il loro lutto è immenso. (rp)