Era un 31enne il pedone morto sulla A29: disposta l’autopsia

Si vuole capire cosa è effettivamente successo.

PALERMO – E’ un giovane di 31 anni di Carini (Pa) il pedone investito sull’autostrada Palermo – Mazara del Vallo da un’automobilista la scorsa notte. I genitori non lo avevano visto rientrare e hanno presentato denuncia ai carabinieri. Non appena si è sparsa la voce dell’incidente i genitori sono stati sorpresi dalla camera mortuaria e hanno riconosciuto il loro figlio.

Adesso si sta cercando di capire cosa sia successo. Come mai il giovane si trovasse a piedi in autostrada nella corsia di sorpasso. L’automobilista che lo ha investito e ha chiamato i soccorsi giura che il giovane se l’è trovato all’improvviso davanti all’auto e non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto.

Lo scontro è stato violento. Il corpo del giovane a qualche centinaio di metri è stato trovato dai vigili del fuoco intervenuti nel luogo dell’incidente insieme ai sanitari del 118 e alla polstrada. La procura ha disposto l’autopsia.