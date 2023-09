Alessio Planeta nominato per “Winemaker of the Year”: è l’unico siciliano

Si tratta della ventiquattresima edizione del premio “Wine Star Award”

1' DI LETTURA

PALERMO – Alessio Planeta, amministratore delegato e responsabile tecnico delle Aziende Agricole Planeta, è tra i candidati per aggiudicarsi la prestigiosa nomina di “Winemaker of the Year” della ventiquattresima edizione del premio “Wine Star Award”. È l’unico siciliano.

Ogni anno Wine Enthusiast, celebre rivista nordamericana, nomina i membri più influenti dell’industria del vino, dei liquori e delle bevande per l’assegnazione annuale dei Wine Star Awards, uno dei più ambiti riconoscimenti enologici in America. I vincitori del titolo “Winemaker of the Year” saranno annunciati nel numero “Best of Year issue” della rivista e celebrati nell’evento di gala del prossimo febbraio 2024.

Chi è Alessio Planeta

Classe 1966, dopo aver completato i suoi studi in scienze agrarie, negli anni ’90 Alessio Planeta assume le redini dell’azienda, dedicandosi all’approfondimento della storia della Sicilia e della sua viticoltura con

l’obiettivo di portare avanti il lavoro iniziato dallo zio Diego Planeta e lanciare i vini siciliani sulla scena internazionale.

Capo enologo di Planeta dal 1998, oggi gestisce una produzione che conta 2.4 milioni di bottiglie l’anno. Si aggiungono anche la coltivazione di ulivi, mandorli e ceci. La filosofia imprenditoriale è spontaneamente orientata alla sostenibilità, basata sulla profonda conoscenza delle tecniche di coltivazione e di valorizzazione della biodiversità.