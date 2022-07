Alfa Catania, Daniel Arena rimane con gli etnei

Il giocatore classe 1997 ha contribuito alla promozione in Serie C Gold

CATANIA – Seconda conferma in casa Alfa Basket Catania. Dopo Luciano Abramo è il turno del playmaker Daniel Arena. Il giocatore, classe 1997, ha contribuito alla promozione in Serie C Gold disputando un’ottima stagione. Il numero 4 rossazzurro è ormai un punto fermo del roster alfista. Il club catanese ha fortemente voluto la sua riconferma dopo la promozione. Daniel Arena conosce bene il gruppo e tutto lo staff. Il cestista rossazzurro non vede l’ora di cominciare questa nuova avventura con la canotta dell’Alfa Basket Catania.

“Sono contento – afferma il play catanese -. All’Alfa Basket Catania mi sono trovato sempre bene. Conosco i dirigenti, lo staff tecnico e i giocatori. Con alcuni compagni gioco insieme da moltissimo tempo. Con coach Davide Di Masi ci troviamo a meraviglia. Restare all’Alfa è stata, per me, una scelta naturale. Vogliamo riconfermare ciò che abbiamo fatto nella scorsa stagione. Certo la C Gold sarà un campionato più impegnativo, con alcune squadre forti e competitive. Noi speriamo di ripeterci. Vincere e divertirci è il nostro obiettivo”.