Alla Festa della Dc a Ribera arrivano I cugini di campagna

In programma dal 5 al 7 ottobre

RIBERA (AGRIGENTO) – L’appuntamento è fissato per il prossimo 7 ottobre. Ci saranno anche I Cugini di Campagna alla Festa dell’Amicizia 2023 della Dc in programma dal 5 al 7 ottobre a Ribera, in provincia di Agrigento. Gli interpreti del tormentone di successo ‘Anima mia’ hanno confermato la loro presenza alla kermesse allestita dal partito di Totò Cuffaro.

Il ritorno di una festa dal sapore antico

Un tentativo di riproporre quelle che erano le feste di partito “di una volta”: la stessa Festa dell’Amicizia era un punto fermo delle attività della Balena bianca: non a caso una delle ultime a livello nazionale si tenne a Palermo con la presenza, tra gli altri, di chi? Proprio de I cugini di campagna.

Una pagina di storia che si ripete. In un panorama politico profondamente mutato.