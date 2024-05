Oroscopo della settimana dal 13 al 19 maggio 2024: la classifica completa di Skystar

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 13 al 19 maggio 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

Oroscopo, settimana dal 13 al 19 maggio 2024: i segni migliori

1 – Vergine

Questa non sarà la settimana per risolvere tutti i tuoi problemi amorosi, ma grazie a Venere e al Sole che sono dalla tua parte, ogni nuovo amore sentirà una bella spinta… VAI AL SEGNO

2 – Capricorno

Vivrai una settimana all’insegna del rinnovamento amoroso, grazie a Venere che gioca a favore, spingendo anche verso riconciliazioni inaspettate… VAI AL SEGNO

3 – Ariete

Come un leone in gabbia, risvegli passioni antiche, probabilmente durante uno sguardo furtivo sotto l’ombrellone o mentre cerchi disperatamente le chiavi di casa che ha già in tasca… VAI AL SEGNO

4 – Scorpione

I tuoi amori non sono mai stati tranquilli, vero? Marte, che governa il tuo segno, ti spinge verso persone complicate e difficili da gestire… VAI AL SEGNO

5 – Sagittario

La settimana promette di essere un vero e proprio carosello sociale… VAI AL SEGNO

6 – Cancro

Il tuo cuore è un campo minato questo mese, con blocchi emotivi che emergono come funghi dopo la pioggia… VAI AL SEGNO

Oroscopo, settimana dal 13 al 19 maggio 2024: i segni peggiori

7 – Gemelli

La tua allegria è il tuo biglietto da visita, anche se Saturno cerca di smorzare il tuo entusiasmo come un vicino lamentoso durante una festa… VAI AL SEGNO

8 – Leone

Questa settimana potresti ritrovarti a riflettere se fare il primo passo o meno in amore… VAI AL SEGNO

9 – Toro

Sempre lì a combattere tra cuore e mente, come quando devi scegliere tra restare a letto o andare in palestra un lunedì mattina… VAI AL SEGNO

10 – Acquario

Questa settimana devi fare i conti con le tue decisioni in amore. Non escludere sorprese, come il ritorno di vecchie fiamme… VAI AL SEGNO

11 – Bilancia

In amore potresti attraversare un momento di incomprensione, specialmente se hai già avuto problemi in passato… VAI AL SEGNO

12 – Pesci

La settimana è propizia per i sentimenti, ma attenzione a non lasciarti sopraffare da malinconie o gelosie… VAI AL SEGNO