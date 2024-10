Alla kermesse del centrodestra è ancora gelo tra Musumeci e Schifani

Il ministro non ha citato il governatore nei suoi saluti

PALERMO – Tra il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, e il suo successore nel ruolo di governatore della Sicilia, Renato Schifani, è ancora grande gelo. I due non si sono incrociati alla kermesse organizzata dal centrodestra al teatro Jolly di Palermo per celebrare i due anni di governo Meloni. Musumeci, infatti, è intervenuto in videocollegamento da remoto, ma se possibile l’evento ha contribuito a scavare un solco ancora più profondo.

La kermesse del centrodestra

Nel suo intervento di saluto, infatti, Musumeci, come fa notare un lancio dell’agenzia Italpress, non ha citato Schifani. Un atteggiamento che non sarebbe stato gradito dalle parti di Palazzo d’Orleans. Il governatore “ha preferito non raccogliere – si legge -evidenziando come Musumeci stia “lavorando per il bene della Sicilia”, e ricordando che “il Consiglio dei ministri ha adottato mesi fa lo stato di emergenza per la siccità e stanziato 20 milioni, più altri 20 che presto arriveranno”.

I duelli Musumeci-Schifani

Quello del teatro Jolly non è l’unico elemento che segna la diversità di posizioni tra Musumeci e Schifani. L’ultimo duello tra Musumeci e Schifani risale a pochi giorni fa. Riguarda la seconda fase dei progetti che dovrebbero contribuire a lottare contro la crisi idrica in Sicilia. Si tratta dell’ultimo anello di una catena iniziata con le polemiche sulla pulizia di canali e corsi d’acqua e proseguita con il botta e risposta sullo stato di emergenza per gli incendi in Sicilia.