Palermo, due anni di governo Meloni: l’incontro e le voci del centrodestra

PALERMO – Un incontro pubblico, in Sicilia, per analizzare nel dettaglio i risultati raggiunti in due anni di governo Meloni. È l’evento organizzato dalla coalizione di maggioranza al teatro Jolly di Palermo. Qui, i principali esponenti dei partiti si sono alternati al microfono per esprimersi “sul primo vero grande governo di centrodestra” e manifestare la loro unità di intenti “nel risolvere i problemi degli italiani e nello specifico della Sicilia”.

I partecipanti

Ad aprire il dibattito sono stati i coordinatori regionali di Fratelli d’Italia, Giampiero Cannella e Salvo Pogliese. Dopo di loro hanno preso la parola Marcello Caruso, coordinatore regionale di Forza Italia e l’onorevole Nino Germanà, coordinatore regionale della Lega. Ancora: gli interventi di Massimo Dell’Utri, coordinatore regionale di Noi Moderati, e Decio Terrana coordinatore regionale dell’UDC.

Sono stati tanti gli ospiti attesi in questa giornata di incontri. Spiccavano in prima linea, infatti, tra gli altri, il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, il ministro per la Protezione Civile e per le Politiche del Mare Nello Musumeci (collegato in streaming) e il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Nel video alcuni commenti dei protagonisti dell’evento.