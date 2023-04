Allarme dall’Ue: “In Italia vaccini per il morbillo sotto soglia ottimale

Il rapporto annuale sulla malattia

Nel 2022 in Italia la copertura vaccinale per il morbillo era del 92% della popolazione per la prima dose e dell’86% per la seconda, in calo rispettivamente dell’1% e del 3% rispetto al 2018. Lo rende noto il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie nel suo rapporto annuale sul morbillo.

Un livello di copertura ottimale per una malattia così contagiosa, evidenzia l’Ecdc, “è almeno il 95% con due dosi e omogenea su tutto il territorio”.