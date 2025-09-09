Allerta arancione in 5 regioni: il maltempo verso il Sud

L'avviso prevede dal pomeriggio di oggi temporali

ROMA – Una perturbazione atlantica si avvicina progressivamente all’Italia, portando dalla sera di oggi un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche sulle regioni settentrionali, in estensione domani verso il Centrosud. Lo indica la Protezione civile che ha emanato un avviso di avverse condizioni meteo.

Allerta arancione in 5 regioni

L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi temporali su Piemonte, Liguria, Toscana, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, in estensione nel corso della notte, a Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio, Molise e Campania. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Valutata per la giornata di domani allerta arancione su settori di Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Toscana e sugli interi territori di Umbria e Lazio, allerta gialla su gran parte dell’Italia.