Allerta caldo: 16 città italiane da bollino rosso

Scomparso definitivamente il verde

1' DI LETTURA

Oggi sono 16 le città da bollino rosso per il caldo, sulle 27 considerate nel bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute; quelle in arancio sono nove e due quelle in giallo, mentre è del tutto scomparso il verde dopo che anche Torino è passata al giallo.

Delle 16 città da bollino rosso, la maggior parte si trovano nel Lazio con Roma, Civitavecchia, Latina Frosinone, Rieti e Viterbo; in Sicilia il livella massimo di allerta per il caldo è segnalato a Catania, Palermo e Messina.

Le altre città più a rischio per il caldo sono Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Perugia e Pescara. Sono invece da bollino arancione Ancona, Bolzano, Brescia, Genova, Milano, Reggio Calabria, Trieste, Venezia e Verona. In giallo soltanto Napoli e Torino.

Le ondate di calore, precisa il bollettino del ministero, si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione.

“Queste condizioni climatiche – si rileva – possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione”.