I rischi per la salute e i consigli per proteggersi dalle alte temperature.

L’estate entra nel vivo e il caldo torna a far paura. Nelle prossime ore l’Italia dovrà fare i conti con una nuova ondata di temperature elevate che sta spingendo sempre più città verso il livello massimo di allerta. Il Ministero della Salute ha aggiornato il bollettino sulle ondate di calore e i dati mostrano un quadro in peggioramento, soprattutto per anziani, fragili e persone con patologie croniche.

Tra venerdì 19 e sabato 20 giugno aumentano infatti i centri urbani contrassegnati dal bollino rosso, il livello che indica le condizioni più rischiose per la salute dell’intera popolazione e non soltanto delle categorie più vulnerabili.

Allerta caldo, le città in fascia rossa

Secondo il monitoraggio che prende in esame 27 città italiane, domani entreranno in fascia rossa anche Bolzano, Milano e Rieti.

Le tre città si aggiungono ai cinque centri già interessati oggi dall’allerta massima: Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino.

Roma resta invece in arancione, un livello che segnala condizioni meteorologiche potenzialmente pericolose soprattutto per anziani, bambini piccoli e persone fragili.

Aumentano anche i bollini arancioni

Non cresce soltanto il numero delle città in rosso. Anche i bollini arancioni aumentano, passando dai sette registrati oggi agli otto previsti per domani.

Tra le città interessate figurano Trieste, Venezia e Verona, mentre nel Lazio l’allerta riguarda non solo Roma ma anche Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo.

Un altro dato significativo riguarda la scomparsa dei bollini verdi, che indicano assenza di rischi legati al caldo. Se nei giorni scorsi Cagliari, Campobasso e Genova rientravano ancora in questa categoria, da sabato 20 giugno nessuna delle città monitorate sarà classificata a rischio zero.

I tre capoluoghi sono già passati al livello giallo, che rappresenta uno stato di pre-allerta per una possibile ondata di calore.

Allerta in Italia, come proteggersi dal caldo

Con l’aumento delle temperature, il Ministero della Salute rinnova una serie di raccomandazioni per limitare i rischi associati al caldo intenso.

Tra le indicazioni principali c’è quella di evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, in particolare tra le 11 e le 18. Fondamentale anche mantenere freschi gli ambienti domestici e lavorativi, bere frequentemente acqua e altri liquidi evitando alcolici e bevande contenenti caffeina.

Gli esperti consigliano inoltre di limitare l’attività fisica nelle ore centrali della giornata e di prestare particolare attenzione a bambini, anziani e persone fragili.

Resta valido anche uno degli avvertimenti più importanti di ogni estate: non lasciare mai neonati, bambini o animali all’interno delle automobili, nemmeno per pochi minuti.

Attivo il numero verde per l’emergenza caldo

Per affrontare gli effetti delle alte temperature sulla salute, il Ministero della Salute ha predisposto, in collaborazione con l’Inail, un servizio dedicato ai cittadini.

Dal 22 giugno all’11 settembre sarà attivo il numero verde 1500, al quale sarà possibile rivolgersi per ricevere informazioni e consigli utili a prevenire o ridurre i rischi legati alle ondate di calore.

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