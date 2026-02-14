Allerta gialla in Sicilia: “Temporali di forte intensità”

Le previsioni degli esperti

PALERMO – Allerta gialla in Sicilia per il 15 febbraio 2026, previsti temporali, anche di forte intensità. I particolari.

Allerta gialla in Sicilia

Il Mediterraneo è interessato da un intenso flusso occidentale, al cui interno viaggiano diversi impulsi perturbati in arrivo dall’Atlantico. Nelle prossime ore una perturbazione attraverserà il centro peninsulare ed estenderà poi i suoi effetti al Sud. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello emesso nella giornata di ieri.

Prevede dal primo pomeriggio di oggi precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale sulla Puglia, specie sui settori centro-meridionali. Dalla serata di oggi, si prevedono inoltre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale sulla Sicilia, specie sui settori centro-settentrionali.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e locale attività elettrica.

Valutata per la giornata di domani allerta gialla su settori di Emilia-Romagna, Abruzzo, Campania, Basilicata, Puglia, Sardegna e sull’intero territorio di Lazio, Umbria, Molise, Calabria e Sicilia.