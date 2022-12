Allerta meteo gialla in Sicilia, torna il maltempo: ecco le previsioni

Il nuovo avviso diramato oggi pomeriggio dalla Protezione civile regionale

Nuova ondata di maltempo in Sicilia. La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali, valido fino alle ore 24 di domani, 3 dicembre. Prevista allerta gialla in tutta la regione.

Precipitazioni sparse

Secondo le previsioni, infatti, una perturbazione presente sull’Europa occidentale richiama verso l’Italia correnti meridionali umide ed instabili, che causeranno dalla serata un moderato peggioramento sulle regioni tirreniche, in estensione sabato a Sicilia e Calabria. In particolare sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori tirrenici e ionici, con quantitativi da deboli a moderati, fino a puntualmente elevati sui settori nord-orientali.

Isole delle Eolie

Cielo irregolarmente nuvoloso, con temporanei addensamenti, ma bassa probabilità di pioggia, dal pomeriggio ampie schiarite.

Le temperature

Le temperature sono in generale e sensibile rialzo nei valori minimi mentre venti forti dai quadranti meridionali, a prevalente componente sud-orientale, con raffiche di burrasca, in attenuazione. Mari molto mossi tutti i bacini, tendente ad agitato dalla serata lo Ionio.