Meteo in Sicilia, nuova allerta gialla: ecco dove, le previsioni

Il bollettino della Protezione civile

Ancora allerta meteo gialla in Sicilia. La Protezione Civile ha diramato un nuovo bollettino per il rischio meteo – idrogeologico ed idraulico valido fino alle 24 di oggi, 15 giugno: è prevista allerta meteo gialla per temporali in diverse province siciliane.

Allerta gialla: ecco dove

Nello specifico, le province coinvolte sono quelle di Catania, Siracusa e Messina, e parte delle province di Enna, Palermo e Trapani.

“Si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento”, si legge nel bollettino. Questa mattina si è già registrata una tromba d’aria nelle acque della costa palermitana.

Precipitazioni sparse

Nel dettaglio, sono previste “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori tirrenici centro-orientali e ionici, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati generalmente deboli”. I venti saranno “tendenti a forti nordoccidentali sui settori occidentali e meridionali”, mentre per quanto riguarda i mari, saranno “tendenti a molto mossi lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale”.

Sul piano delle allerte per rischio incendi o ondate di calore in Sicilia, per la giornata di oggi non sono state evidenziate particolari criticità se non per le zone di Agrigento e Caltanissetta per le quali è stato diramato lo stato di preallerta per rischio incendi di pericolosità media.

Per il resto della Sicilia nessuna ondata di calore è stata segnalata dalla Protezione Civile, e le temperature percepite rimarranno quasi ovunque al di sotto dei 30 gradi.