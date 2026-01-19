L'Isola divisa in due

PALERMO – Il ciclone Harry continua a fare paura alla Sicilia. La Protezione civile regionale ha diramato una allerta meteo rossa per domani, martedì 20 gennaio, sulla parte orientale dell’Isola. L’allerta meteo rossa riguarda le province di Enna, Messina, Catania, Siracusa e Ragusa.

L’allerta della meteo della protezione civile

Allerta arancione, invece, sull’intero versante centro-occidentale dell’Isola: le province di Caltanissetta, Palermo, Agrigento e Trapani. “Previste precipitazioni, da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori orientali con quantitativi cumulati da elevati a molto elevati”, si legge. Le piogge saranno “sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati generalmente moderati”.

Il maltempo in Sicilia

La giornata di oggi, lunedì 19 gennaio, è caratterizzata dalla massima allerta, soprattutto sul versante orientale della Sicilia (qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul maltempo in Sicilia). Il sindaco di Acireale ha disposto l’evacuazione dei residenti nelle zone di mare, mentre a Messina viene confermata la chiusura delle scuole anche per la giornata di domani, martedì 20 gennaio.

Intanto è emergenza in tutta l’Isola. E intere città, come Acireale, sono letteralmente chiuse.