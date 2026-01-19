La diretta

CATANIA – Acireale città chiusa a partire dalle 16 di oggi, lunedì 19 gennaio, fino alle 24 di martedì, per via dell’allerta meteo rossa. Lo prevede una nuova ordinanza del sindaco, Roberto Barbagallo, per la salvaguardia della popolazione. Il provvedimento prevede, dalle 16 del 19 gennaio e fino alle 24 del 20 gennaio la chiusura di tutti gli esercizi commerciali e delle attività artigianali che si trovano in territorio comunale.

Prevista la chiusura di via Montevago a Capo Mulini, a ridosso della Strada statale 114; e di via Anzalone, da Via Nazionale per Catania a via Cianciana. Chiusa via San Piero Patti ad Aci Platani, nel tratto compreso dal civico n. 94 fino a Via San Girolamo. Disposta la sospensione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani sull’intero territorio comunale.

Vi è inoltre il divieto per i cittadini di esporre rifiuti dinanzi alle proprie abitazioni. Ad Acireale sono già chiuse scuole e le luminarie per la festa del Patrono, San Sebastiano, sono state rimosse per precauzione. Già di mattina il sindaco, a seguito dell’allerta meteo di livello rosso diramata dalla Protezione civile Regionale per rischio idrogeologico e idraulico, aveva disposto alcuni divieti.

Nuova allerta rossa

La Protezione civile intanto ha diramato una nuova allerta rossa per il 20 gennaio. L’allerta meteo rossa riguarda le province di Enna, Messina, Catania, Siracusa e Ragusa.

L’evacuazione delle zone costiere di Acireale

Per quanto riguarda Acireale, è stata disposta l’evacuazione temporanea e immediata degli immobili in zone costiere esposte alle mareggiate, nelle vie Garitta e Rapallo e nel Lungomare Martinez nella frazione di Capo Mulini e di via Molino nella frazione di Santa Maria La Scala.

L’ordinanza, che ha efficacia immediata, varrà fino alle 8 del 21 gennaio, salvo diverse disposizioni legate all’evoluzione dell’evento. È stato messo a disposizione, per chi non fosse in grado di provvedere autonomamente a una sistemazione alternativa e avesse bisogno di assistenza, il Centro operativo comunale (Coc) al numero 095895545. L’amministrazione comunale “invita tutti i cittadini al massimo senso di responsabilità, a seguire le indicazioni delle autorità e a limitare gli spostamenti allo stretto necessario”.

Maltempo in Sicilia, la Regione interviene a tutela delle coste

Un iter veloce e semplificato per le autorizzazioni all’esecuzione di opere a tutela di spiagge e coste siciliane messe a rischio dagli effetti delle mareggiate previste in questi giorni dalla Protezione civile. Lo ha disposto l’assessore regionale al Territorio e ambiente, Giusi Savarino, a seguito di segnalazioni di diversi Comuni costieri e al termine di un incontro, svoltosi stamattina a Palermo, con alcune associazioni di operatori balneari.

Sul sito del Demanio marittimo della Regione Siciliana è stato attivato un link per la presentazione delle istanze e l’assessore ha disposto che, con carattere di eccezionalità e urgenza, l’iter procedimentale venga semplificato, consentendo il caricamento della documentazione a corredo anche in una fase successiva rispetto alla presentazione dell’istanza.

«Abbiamo subito recepito le richieste urgenti degli amministratori dei Comuni costieri e dei gestori dei lidi – ha detto l’assessore Savarino – visto il rischio mareggiate, alla luce delle previsioni diramate dalla protezione civile sulle condizioni meteo avverse che perdureranno nelle prossime ore. Abbiamo così adottato misure immediate per agevolare i loro interventi a tutela della costa e della pubblica incolumità. È fondamentale mettere in atto tutte le azioni necessarie per salvaguardare le coste e le infrastrutture e in tal senso la Regione è al fianco di amministrazioni locali e imprenditori del settore balneare».

Catania, al Garibaldi task force per l’emergenza maltempo

In considerazione delle avverse condizioni meteorologiche, l’Arnas Garibaldi di Catania ha istituito una task force dedicata all’emergenza maltempo, con l’obiettivo di monitorare la situazione e prevenire eventuali disagi nell’accesso alle strutture sanitarie degli ospedali.

Nel corso delle giornate indicate dalla Protezione civile e oggetto della specifica ordinanza del sindaco di Catania, l’Arnas Garibaldi invita la cittadinanza a limitare gli spostamenti e a recarsi in ospedale esclusivamente nei casi di reale necessità, al fine di ridurre i rischi legati alla circolazione e consentire una gestione più efficace dell’emergenza. La task force resta operativa per garantire supporto, sicurezza e tempestività negli interventi, in costante coordinamento con le autorità competenti.

Messina, vertice in Prefettura: previsti venti di burrasca

Questa mattina, lunedì, il prefetto di Messina Cosima di Stani ha presieduto una riunione di coordinamento per fronteggiare le avverse condizioni meteo. Nella riunione è stata richiamata l’attenzione sulle raccomandazioni pervenute dal Dipartimento della Protezione Civile, che chiede di porre in essere le azioni volte alla mitigazione di possibili criticità derivanti dall’impatto sui territori dei fenomeni.

La Protezione civile chiede l’attuazione delle misure previste dalle pianificazioni comunali di protezione civile. In particolare attività volte ad una corretta e puntuale informazione ai cittadini. Si prevede “una ventilazione di scirocco che raggiungerà intensità di burrasca forte e raffiche fino a tempesta, con estese mareggiate lungo le coste esposte”. Per cui viene chiesto di limitare gli spostamenti, di stare lontano da zone alberate e di guidare con prudenza, specie nei tratti stradali esposti.

Le indicazioni: massima cautela vicino al litorale

Chiesto di sistemare e fissare opportunamente tutti gli oggetti che nelle abitazioni e luoghi di lavoro si trovano in aree aperte esposte agli effetti del vento e rischiano di essere trasportati dalle raffiche. In generale, vengono ritenute a rischio tutte le strutture mobili, specie quelle che prevedono la presenza di teli o tendoni, come impalcature, gazebo, strutture espositive o commerciali, temporanee all’aperto.

Chiesto di prestare la massima cautela nell’avvicinarsi al litorale o nel percorrere le strade costiere, evitando di sostarvi, in particolare su moli e pontili. E di evitare l’uso di imbarcazioni, rinforzare preventivamente gli ormeggi e le strutture presenti su spiagge ed aree portuali. Gli aliscafi per le Eolie sono fermi.

Scuole chiuse anche martedì a Messina

Anche domani le scuole rimarranno chiuse a Messina per il maltempo. Lo ha stabilito il sindaco Federico Basile, che ieri aveva disposto la chiusura per oggi. Chiuse anche le strutture educative e assistenziali, i cimiteri, le ville, gli impianti sportivi e i mercati rionali. Ora le chiusure interessano anche altre province.

Il Comune raccomanda alla popolazione “di evitare spostamenti non necessari e di seguire gli aggiornamenti ufficiali attraverso i canali istituzionali dell’amministrazione”.

Palermo, rinviati i lavori dell’Ars di martedì

Rinviati i lavori dell’Assemblea regionale siciliana, previsti per martedì 20, a causa dell’allerta meteo in Sicilia. Il Parlamento si riunirà mercoledì, con lo stesso ordine del giorno: il disegno di legge per gli enti locali.

Nella comunicazione trasmessa ai deputati gli uffici hanno allegato la nota della Protezione civile regionale. I parlamentari dovrebbero raggiungere il capoluogo da diverse province per alcune delle quali è stata diramata l’allerta rossa.

Catania, revocato il consiglio comunale in programma

A Catania, a causa dell’allerta meteo, il Consiglio comunale convocato per martedì 20 gennaio è stato revocato. Slitta a data da destinarsi. Slitta, tra l’altro, il regolamento per l’accreditamento e la gestione degli asili nido privati.

Sempre per l’allerta meteo, martedì gli uffici della direzione Ragioneria generale, nel Palazzo dei Chierici a Catania, rimarranno chiusi. Questo per garantire la sicurezza di dipendenti e utenti anche in considerazione della presenza di cantieri e lavori strutturali che interessano l’edificio.

Trapani, l’Asp: in ospedale solo per emergenze

A Trapani, intanto, l’Azienda sanitaria provinciale invita le persone, per le giornate di lunedì 19 e martedì 20, a recarsi nei presidi sanitari solo in situazioni di emergenza. E a non sostare e transitare in prossimità di alberi ad alto fusto.

Questo in considerazione dell’allerta meteo, ma anche del fatto che nella Cittadella della salute di Erice Casa Santa e negli ospedali di Castelvetrano, Salemi e Trapani insistono alberi ad alto fusto. Un’eventuale caduta potrebbe causare danni agli utenti e alle loro auto.