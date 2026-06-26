Le previsioni per il weekend: cosa dice la Protezione civile

La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico di allerta gialla in tutta la Sicilia con possibilità di temporali per la giornata di sabato 27 giugno.

Un secondo bollettino parla invece di allerta arancione per il rischio di ondate di calore e incendi con temperature massime percepite di 35° centigradi a Catania e 34° a Palermo e Messina nella giornata di sabato 27 giugno.

Domenica 28 giugno, a percepire una temperatura massima di 34° centigradi saranno soltanto i palermitani. Un grado in più per catanesi e messinesi.

Doppia allerta meteo in Sicilia, i consigli

La raccomandazione è quella di seguire con attenzione gli aggiornamenti meteo e di adottare alcune precauzioni, soprattutto nelle aree interessate dai temporali e nelle città interessate dall’ondata di calore.

È consigliabile limitare gli spostamenti durante i fenomeni più intensi, evitare sottopassi e zone soggette ad allagamenti e prestare particolare attenzione in prossimità di corsi d’acqua.

Nelle ore più calde della giornata è inoltre opportuno ridurre l’esposizione al sole, bere acqua con regolarità, evitare attività fisica all’aperto e prendersi cura delle persone più fragili, come anziani, bambini e soggetti con patologie croniche.

LEGGI ANCHE: Cos’è il Super El Niño e quali effetti potrebbe avere sulla Sicilia