Il Super El Niño può cambiare il clima: cosa dicono gli esperti

Il clima globale potrebbe entrare in una nuova fase estrema nei prossimi mesi. Meteorologi e centri di previsione internazionali stanno monitorando la possibile formazione di un El Niño particolarmente intenso, definito Super El Niño, un fenomeno capace di alterare temperature, piogge e ondate di calore su larga scala. E per la Sicilia le conseguenze potrebbero essere particolarmente pesanti.

Cos’è il Super El Niño e perché se ne parla adesso

El Niño è la fase calda del ciclo climatico chiamato ENSO (El Niño Southern Oscillation), legato al riscaldamento anomalo delle acque superficiali dell’Oceano Pacifico equatoriale.

Quando questo riscaldamento diventa molto intenso e persistente, i media parlano di Super El Niño. Non è una definizione scientifica ufficiale, ma viene spesso utilizzata per indicare eventi eccezionalmente forti, simili a quelli del 1982-83, 1997-98 e 2015-16.

Secondo diverse proiezioni internazionali, tra primavera ed estate 2026 aumentano le probabilità di transizione verso El Niño, con possibilità di rafforzamento nella seconda parte dell’anno. NOAA indica una probabilità significativa di sviluppo tra maggio e luglio, con persistenza fino a fine 2026.

Perché influenza anche il meteo in Europa

Anche se nasce nel Pacifico, El Niño modifica la circolazione atmosferica globale. Cambiano le correnti in quota, si spostano aree di alta e bassa pressione e si alterano le stagioni in molte regioni del pianeta.

Per l’Europa gli effetti non sono automatici né identici ogni volta, ma gli anni con El Niño forte sono spesso associati a:

temperature globali più elevate

maggiore instabilità atmosferica in alcune fasi

periodi anomali di siccità o piogge intense

stagioni più calde della media in diverse aree mediterranee.

Super El Niño, cosa rischia la Sicilia

Per la Sicilia il rischio principale non è un singolo evento, ma una somma di effetti climatici che può aggravare criticità già presenti.

Con mari già molto caldi e un contesto mediterraneo sempre più vulnerabile, un forte El Niño potrebbe contribuire a spingere ulteriormente le temperature globali e regionali. In Sicilia questo significa maggiore probabilità di:

lunghi periodi oltre i 35°C

picchi oltre i 40°C nelle aree interne

notti tropicali sulle coste

stress sanitario per anziani e fragili.

Siccità e crisi idrica

Se dovessero prevalere configurazioni anticicloniche persistenti, l’isola potrebbe affrontare mesi con piogge inferiori alla norma. Per una regione che già convive con invasi sotto pressione e dispersione idrica, anche una stagione sfavorevole può pesare molto su:

agricoltura

riserve idriche

allevamenti

approvvigionamento urbano.

Rischio incendi elevato

Caldo intenso, vegetazione secca e vento rendono la Sicilia una delle aree più esposte agli incendi estivi. Una stagione rovente aumenterebbe il rischio di roghi estesi e giornate critiche.

Eventi estremi improvvisi

Paradossalmente, più caldo non significa solo secco. Atmosfera più energetica e mari molto miti possono favorire episodi violenti: temporali intensi, nubifragi locali, grandinate e allagamenti lampo dopo lunghi periodi asciutti.

Previsioni incerte: serve prudenza

Gli esperti ricordano che in primavera le previsioni ENSO sono meno affidabili a causa della cosiddetta “spring predictability barrier”, una fase dell’anno in cui l’evoluzione del Pacifico è più difficile da leggere. In pratica: il segnale esiste, ma intensità e impatti finali restano da confermare.

Meteo, cosa osservare nelle prossime settimane

Per capire se davvero si andrà verso un Super El Niño saranno decisivi:

temperature superficiali del Pacifico centrale ed orientale

indebolimento degli alisei

aggiornamenti dei modelli stagionali

andamento del Mediterraneo e delle anomalie marine locali.

Super El Niño, perché la Sicilia deve seguire il tema da vicino

La Sicilia è tra le regioni europee più sensibili al cambiamento climatico: caldo estremo, scarsità d’acqua e incendi la rendono particolarmente esposta. Per questo un forte El Niño, anche se nato a migliaia di chilometri di distanza, può diventare un fattore da monitorare con attenzione.

Nei prossimi mesi si capirà se sarà solo un normale episodio climatico o uno degli eventi più potenti degli ultimi decenni. Per l’isola, la differenza potrebbe sentirsi molto concretamente.

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