Bollino rosso in Sicilia, caldo afoso e alto rischio incendi: le previsioni

Caronte non si ferma, temperature roventi

1' DI LETTURA

Ancora temperature bollenti in Sicilia. La fiammata di gran caldo continua in tutta l’isola anche per la giornata di oggi, domenica 23 luglio. Massime tra i 38 ed i 41 gradi e nuovo bollino rosso a Palermo, Catania e Messina.

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 4800 metri. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Le previsioni della Protezione civile

Bollino rosso in Sicilia per quanto riguarda le ondate di calore ed il rischio incendi. Lo indica la protezione civile regionale. A Palermo indicata una temperatura massima percepita di 39 gradi. Uno in più a Catania e Messina.

Sul fronte rischio incendi invece pericolosità alta ed allerta massima (di colore rosso) nel Ragusano. Pericolosità media e preallerta arancione nelle restanti otto province dell’isola. Previsto bollino rosso per rischio ondate di calore nelle provincie di Palermo, Catania e Messina.

Temperature roventi

Ancora roventi le temperature in Sicilia. Massime indicate tra i 38 ed i 41 gradi. Previsti 39 gradi ad Agrigento, 40 a Caltanissetta, 39 a Catania, 38 ad Enna, 39 a Messina, 38 a Palermo, 40 a Ragusa, 41 a Siracusa, 41 a Trapani.

A Catania attivo il COC di Protezione civile

In vista della diffusione di allerta rossa per i rischi derivanti da nuove ondate di calore, l’Amministrazione Comunale etnea ha attivato ancora una volta il Centro Operativo Comunale di Protezione civile. Sono stati resi operativi tutti i canali di monitoraggio delle criticità. Per le segnalazioni di emergenze si può chiamare al numero 095 484000 attivo h24.